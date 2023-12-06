В Астраханской области легковушка на огромной скорости врезалась в «КАМАЗ», погибли три человека
В Астраханской области легковушка на огромной скорости врезалась в «КАМАЗ». Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».
43-летний местный житель за рулем «Форда» ехал по проселочной дороге. Начался дождь и мужчина, не справившись с управлением, вылетел на встречку, где столкнулся с большегрузом.
Водитель легковушки и две его пассажирки 50 и 47 лет погибли на месте.
Водителя грузовика с телесными повреждениями госпитализировали.