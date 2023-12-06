У россиян появится возможность проходить военную службу по призыву в ФСБ

Поправки в закон внесли в Госдуму. При этом отмечается, что это не смогут сделать граждане, признанные иностранными агентами.

В Госдуму внесли поправки о военной службе по призыву в органах ФСБ. Об этом сообщило РИА Новости .

Так, из текста поправок в проекту о добровольческих формированиях указано, что в ФСБ можно будет проходить военную службу по призыву.

«Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» абзац первый пункта 3 статьи 36 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «органах Федеральной службы безопасности», — указано в документе.

На данный момент в пункте 3 статьи 36 указано, что военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных силах, органах государственной охраны и других войсках.

При этом в текст закона «О Федеральной службе безопасности» предложили внести поправку, по которой проходить службу по призыву в ФСБ не смогут граждане, которых Минюст признал иностранными агентами.