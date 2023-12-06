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Стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу в Рязанской области
Инцидент произошел в среду, 6 декабря, на трассе М-5.

Стали известны подробности стрельбы из дома на трассе М-5 в Рязанской области. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в среду, 6 декабря.

По информации Telegram-канала, 47-летний мужчина начал стрелять из ружья со второго этажа дома, который стоит возле трассы. Движение по дороге было перекрыто. Стрелок попал в одного из полицейских. Правоохранитель умер на месте. Среди «гражданских» пострадавших нет.

По данным источника, убийцу штурмовали, он не успел оказать сопротивления, его взяли живым. Мужчину везут на допрос. Мотивы случившегося устанавливаются.