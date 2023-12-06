Швейные компании Рязани обменялись секретами повышения эффективности

Участники проекта «Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области» продолжают обмениваться опытом и вдохновляют друг друга на новые успехи в повышении эффективности.

На этот раз состоялась встреча представителей ИП Артюхина К. А. и ИП Казарина М. А. У предприятий общий вид деятельности ― они занимаются пошивом одежды.

Экскурсию провела руководитель Мария Казарина. Гости познакомились с производственной культурой и обсудили вопросы применения инструментов бережливого производства в швейном цехе.

«Наше ателье открылось в 2017 году. Тогда мы отшивали классическую одежду. С весны 2021 года компания стала выпускать сухие гидрокостюмы для сап-серфинга под торговой маркой Abranta. Костюмы пользуются спросом у спортсменов и туристов, а также у компаний, которые занимаются организацией экскурсий в межсезонье. Свою продукцию мы успешно реализуем на маркетплейсах. Планируем расширять наш ассортимент», ― сказала Мария Казарина.

К региональному проекту компания присоединилась в ноябре 2021 года. За полгода активной фазы была проведена масштабная работа по всем направлениям. В результате время протекания процесса сократилось на 68%, а выработка увеличилась на 64%.

Сейчас на одну швею приходится 2,5 готовых костюма, тогда как раньше ― всего один. Этого удалось достичь за счет выстраивания поточности производства, перестановки рабочих мест, объединения операций и стандартизации работы.

Кроме этого, решили проблему организации хранения и выдачи фурнитуры, внедрить листы проблем, которые помогают оперативно реагировать на возникающие вопросы и повысить качество гидрокостюмов.

Посещение швейного цеха получилось познавательным и интересным. В завершении участники выразили благодарность Марии Казариной и организаторам за столь значимую для них экскурсию. Многое из увиденного они будут внедрять у себя.