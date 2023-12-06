Рязанская область вошла в ТОП-10 регионов России для экономного отдыха в декабре
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые экономные направления для отдыха в декабре 2023 года.
На первом и втором месте крымские города — Евпатория, где стоимость ночи в среднем 1555 рублей и Саки — 1684 рублей. На третьем месте Саратов (1802 рубля).
Далее идут Дербент, Симферополь и Горячий Ключ.
На восьмом месте расположилась Рязанская область. Стоимость проживания в среднем за ночь оценили в 2051 рубль.
Следом за ней Барнаул и Ейск.