Рязанская область вошла в ТОП-10 регионов России для экономного отдыха в декабре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые экономные направления для отдыха в декабре 2023 года.

На первом и втором месте крымские города — Евпатория, где стоимость ночи в среднем 1555 рублей и Саки — 1684 рублей. На третьем месте Саратов (1802 рубля).

Далее идут Дербент, Симферополь и Горячий Ключ.

На восьмом месте расположилась Рязанская область. Стоимость проживания в среднем за ночь оценили в 2051 рубль.

Следом за ней Барнаул и Ейск.