Рязанка попала в серьезную аварию с автобусом в Московской области

По словам пострадавшей, она двигалась в левой полосе, перед ней выехала «ГАЗель». После резкого торможения, легковушку занесло и откинуло на сломанный автобус.

Рязанка попала в серьезную аварию с автобусом в Московской области. Об этом она сообщила в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

Все случилось в понедельник, 4 декабря.

По словам пострадавшей, она двигалась в левой полосе, перед ней выехала «ГАЗель». После резкого торможения, легковушку занесло и откинуло на сломанный автобус.

Отмечается, что водитель на грузовике уехал.

«Моя машинка восстановлению не подлежит. Может кто проезжал в это время там, и есть записи номеров этой Газели?» — написала автор поста.