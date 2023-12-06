Рязанка попала в серьезную аварию с автобусом в Московской области
По словам пострадавшей, она двигалась в левой полосе, перед ней выехала «ГАЗель». После резкого торможения, легковушку занесло и откинуло на сломанный автобус.
Рязанка попала в серьезную аварию с автобусом в Московской области. Об этом она сообщила в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».
Все случилось в понедельник, 4 декабря.
По словам пострадавшей, она двигалась в левой полосе, перед ней выехала «ГАЗель». После резкого торможения, легковушку занесло и откинуло на сломанный автобус.
Отмечается, что водитель на грузовике уехал.
«Моя машинка восстановлению не подлежит. Может кто проезжал в это время там, и есть записи номеров этой Газели?» — написала автор поста.