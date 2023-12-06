РИА Новости: в России могут законодательно запретить частным клиникам проводить аборты

В России могут законодательно запретить частным клиникам проводить аборты. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«Законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Также планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности. Самого документа еще нет», — заявил собеседник агентства.

Он заметил, что документ планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию.

Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что государство не пойдет на запреты и криминализацию законодательства в сфере абортов.