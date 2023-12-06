Профсоюз наградил финалистов всероссийских конкурсов в Москве

Пленум Профсоюза работников здравоохранения России, состоявшийся 6 декабря в Москве, был посвящен современным подходам и методам защиты прав членов Профсоюза и проведению молодежной политики.

В одном из самых масштабных профсоюзных мероприятий года приняла участие председатель Рязанской областной организации Профсоюза Наталья Шамбазова. Ее выступление, посвященное реализации Концепции молодежной политики Профсоюза в Рязанской области, отразил наиболее заметные итоги деятельности областной организации с работающей и учащейся молодежью, подготовке и пополнению профсоюзного актива молодыми кадрами. Озвучена и стратегическая цель организации — охватить профсоюзной деятельностью как можно больше молодежи отрасли здравоохранения в возрасте до 35 лет.

В рамках торжественной части мероприятия по традиции награждали призеров профсоюзных конкурсов.

На Пленум были приглашены участники всероссийского конкурса «Молодой профсоюзный лидер-2023». Среди них — врач-травматолог-ортопед рязанской областной клинической больницы Заруи Газарян.

Конкурс Профсоюза, финал которого проходил в ноябре, показал сильные стороны молодых профсоюзных лидеров. Настойчивость и мастерство ведения переговоров, дисциплинированность и собранность в упорной и честной борьбе позволили рязанке занять почетное второе место.

На Пленуме ей вручена награда как наиболее эффективному молодёжному профсоюзному активисту.

Рязанская областная организация награждена благодарностью за сохранение профсоюзного членства, укрепление отраслевого профсоюзного движения.

Еще одна награда за третье место в фотоконкурсе «Профсоюз и медицина: мы едины!» присуждена первичной профсоюзной организации Рязанской ОКБ. Жюри конкурса выбирало победителей из более чем 600 фоторабот, на каждой из которых ежедневные радости и заботы медработников со всей России. За победу боролись 33 региональные организации Профсоюза и 58 первичных профсоюзных организаций.

В планах областной организации Профсоюза на будущий год продолжить участие в профсоюзных конкурсах, в том числе направленных на поддержку молодых специалистов в профессиональном и общественном развитии внутри системы здравоохранения нашей страны.