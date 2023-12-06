«Пресса»: мужчина, устроивший стрельбу в Рязанской области, переехал недавно с двумя детьми и женой из Вологды

Мужчина, устроивший стрельбу в Рязанской области, приехал недавно с двумя детьми и женой из Вологды. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Семья переехала в двухэтажный кирпичный дом напротив поворота на деревню Веселово. К зданию приехали вологодские и рязанские полицейские, ОМОН. «Началась стрельба, которую слышали жители деревни. Один человек убит. Жители слышали, как мужчина из-за забора кричал: „Мне нечего терять!“», — указано в публикации.

Отмечается, что детей не было дома — они находились в школе и в детском саду. Жена смогла уйти.