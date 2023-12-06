Председатель Рязанской облдумы предупредил о мошенниках, которые представляются его именем

Мошенники создали зеркальный аккаунт и рассылают информацию.

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин предупредил о мошенниках, которые представляются его именем. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

"Узнал о случаях рассылки от моего имени сообщений в социальных сетях. Мошенники создали зеркальный аккаунт и рассылают информацию о том, что якобы сотрудники органов безопасности должны прийти «с разговором». Если возникнут вопросы — сообщайте мне напрямую", — отметил он.