Появились фото с места перестрелки в Рыбновском районе
Появились фото с места перестрелки в Рыбновском районе. Их опубликовали в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Перестрелка произошла в среду, 6 декабря, в селе Веселово. Полицейские приехали с обыском к мужчине, недавно переехавшего из Вологды, но он открыл огонь. Один из оперативников погиб.
Стрелка задержали и увезли на допрос. Позже стало известно, почему к стрелку из Рыбновского района приезжала полиция
По данному факту возбуждено уголовное дело.