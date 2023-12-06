Полицейские задержали 29-летнего рязанца за кражу денег с банковской карты

Полицейские задержали 29-летнего рязанца за кражу денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился местный житель и заявил, что накануне потерял банковскую карту, а на смартфон приходят сообщения об оплате покупок.

Он заблокировал банковскую карту, но злоумышленник успел обналичить более 28 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили, что к хищению причастен 29-летний рязанец. Составили и разослали ориентировки.

Наряд ППС заметил на улице Костычева мужчину, похожего по описанию внешности Патрульные остановили прохожего, им оказался преступник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.