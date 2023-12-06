На четырех рязанских улицах отключили холодную воду
Без водоснабжения остались несколько образовательных учреждений.
На четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».
До 17:00 ресурса не будет по адресам:
- поселок Мехзавода, дома №№ 1, 11, 11а, 13, 17, 19, 21, 24 корпус 2, 25 (Школа № 54), 27, 29, 30, 31, 33, 35, 35а (Детский сад № 48), 37, 5, 9;
- улица Роща, дома №№ 1 — 69 (нечетная сторона), 2 — 62 (четная сторона);
- улица Бирюзова, дом № 2 (РКЭ);
- улица Лево-Лыбедская, дома №№ 10,10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 22а, 24, 6, 8, 9.