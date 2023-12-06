Мужчина, который устроил стрельбу в Рыбновском районе, находится в больнице

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем следственного управления Владимиром Никешкиным.

Мужчина, который устроил стрельбу в Рыбновском районе, находится в больнице. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Перестрелка произошла в среду, 6 декабря, в селе Веселово. Полицейские приехали с обыском к мужчине, недавно переехавшего из Вологды, но он открыл огонь. Один из оперативников погиб.

«Действия подозреваемого пресечены при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, нападавший доставлен в медицинское учреждение», — рассказали в следкоме.

Отмечается, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем следственного управления Владимиром Никешкиным.