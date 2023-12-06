Mash: бывшая жена стрелка из Рязанской области — героиня мема «запер на 10 дней»

В 211-й серии «Мужского / Женского» Светлана З. рассказывала о том, что Александр якобы запер ее в доме без еды, воды и мобильного телефона почти на две недели.

Бывшая жена стрелка из Рязанской области — героиня мема «запер на 10 дней», который активно распространился в социальных сетях в 2021 году. Об этом сообщает Mash.

В 211-й серии «Мужского / Женского» Светлана З. рассказывала о том, что Александр якобы запер ее в доме без еды, воды и мобильного телефона почти на две недели.