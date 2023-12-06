Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
-14°
Чтв, 07
-14°
Птн, 08
-15°
ЦБ USD 91.58 0.91 06/12
ЦБ EUR 99.13 0.55 06/12
Нал. USD 93.11 / 95.5 06/12 11:10
Нал. EUR 100.42 / 101.42 06/12 11:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
2 753
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
9 908
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
10 274
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
12 950
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Малков: все начатые объекты введут в эксплуатацию, допустившие срывы понесут ответственность

Все объекты, которые подрядчики обязаны успеть сделать в 2023 году, введут в эксплуатацию, допустившие срывы понесут ответственность. Об этом губернатор Павел Малков сказал на оперативном совещании с руководителями правительства Рязанской области, где обсуждались предварительные итоги дорожно-строительного сезона.

Вице-губернатор Артем Бранов отметил, что в этом году введено в эксплуатацию большое количество социальных объектов. В мае первых пациентов принял новый лечебный корпус областного онкологического диспансера. Начал работу футбольный манеж, построенный по федеральной программе «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» за счет федерального и регионального бюджетов.

Практически в полном объеме выполнены работы по ремонту дорог, запланированные на 2023 год. На ряде объектов ведется обустройство обочин и установка дорожных знаков. По словам Бранова, продолжится развитие спортивной инфраструктуры, в следующем году появятся и новые образовательные учреждения.

Малков подчеркнул, что заканчивается строительство нескольких важных социальных объектов — трех детских садов. В этом году открылась школа № 76 имени Чумаковой в Кальном. Началось строительство трех новых школ в регионе, физкультурно-оздоровительного комплекса в Рязани и многое другое.

«В некоторых отраслях и муниципалитетах видны проблемы, которые вскрываются под конец года. Низкая исполнительская дисциплина, недобросовестные подрядчики, проблемы при строительстве и перенос сроков сдачи. Все начатые объекты будут введены в эксплуатацию, но те, кто допустил срывы, будут нести за это ответственность», — заключил губернатор.