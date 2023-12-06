Малков: все начатые объекты введут в эксплуатацию, допустившие срывы понесут ответственность

Все объекты, которые подрядчики обязаны успеть сделать в 2023 году, введут в эксплуатацию, допустившие срывы понесут ответственность. Об этом губернатор Павел Малков сказал на оперативном совещании с руководителями правительства Рязанской области, где обсуждались предварительные итоги дорожно-строительного сезона.

Вице-губернатор Артем Бранов отметил, что в этом году введено в эксплуатацию большое количество социальных объектов. В мае первых пациентов принял новый лечебный корпус областного онкологического диспансера. Начал работу футбольный манеж, построенный по федеральной программе «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» за счет федерального и регионального бюджетов.

Практически в полном объеме выполнены работы по ремонту дорог, запланированные на 2023 год. На ряде объектов ведется обустройство обочин и установка дорожных знаков. По словам Бранова, продолжится развитие спортивной инфраструктуры, в следующем году появятся и новые образовательные учреждения.

Малков подчеркнул, что заканчивается строительство нескольких важных социальных объектов — трех детских садов. В этом году открылась школа № 76 имени Чумаковой в Кальном. Началось строительство трех новых школ в регионе, физкультурно-оздоровительного комплекса в Рязани и многое другое.

«В некоторых отраслях и муниципалитетах видны проблемы, которые вскрываются под конец года. Низкая исполнительская дисциплина, недобросовестные подрядчики, проблемы при строительстве и перенос сроков сдачи. Все начатые объекты будут введены в эксплуатацию, но те, кто допустил срывы, будут нести за это ответственность», — заключил губернатор.