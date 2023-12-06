«Известия»: три крупные продуктовые сети могут уйти из России

В Минпромторге по-прежнему видят риски ухода с российского рынка таких иностранных продуктовых сетей, как «Ашан», Globus и Metro Cash & Carry. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо первого зампреда правительства Андрея Белоусова в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

Власти уверены, что компании могут покинуть Россию, несмотря на огромный масштаб торговых площадей и инфраструктуры.

Им принадлежат 483 торговых объекта в 49 регионах страны, а также собственные распределительные и производственные центры. При этом каждая из указанных торговый сетей имеет более двух тысяч поставщиков товаров и свыше 50 тысяч сотрудников.