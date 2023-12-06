Дизайн рязанской Единой цифровой карты изменят после жалоб на отсутствие крестов на соборах, сообщает Telegram-канал «Подъем».
По их данным, региональное правительство попросило об этом банки-партнеры.
Православных активистов возмутило в целом изображение храмов «на предметах, которые могут быть утилизированы», но особенно задело «удаление крестов».
Они «в мирном порядке» потребовали «вернуть на место святые символы и не оскорблять чувства православных христиан».
Министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов заявил «Подъему», что дизайном карт правительство не занималось, его разрабатывали банки-партнеры программы.
«В соответствии с действующим соглашением там должны быть размещены значок ЕЦК, логотип бренда Рязанской области и платежной системы МИР. Все остальные элементы дизайна банки определяют сами. Тем не менее мы обратились в региональные отделения с просьбой изменить дизайн», — заявил Ульянов.