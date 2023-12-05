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В выходные дни в Рязани девять раз фиксировали превышение ПДК сероводорода

В выходные дни в Рязани девять раз фиксировали превышение ПДК сероводорода. Об этом сообщается на сайте Минприроды региона.

В субботу, 2 декабря, в период с 23:00 по 00:00 часов, стационарным постом наблюдения за атмосферным воздухом в мкр. Дашково-Песочня зафиксировано четыре измерения с превышением ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 2,0939 ПДКмр.

А в воскресенье, 3 декабря, в период с 00:20 по 01:40 часов, тем же стационарным постом наблюдения на улице Новоселов обнаружено пять измерений с превышением ПДК сероводорода.

За выходные в Канищеве и в районе Рязанского Кремля измерений с превышением ПДК загрязняющих веществ не выявили.

Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.

Мониторинг атмосферного воздуха по наиболее проблемным районам города и области продолжается.