В Вологодской области пьяные мужчины изнасиловали знакомого веткой

В Вологодской области пьяные мужчины изнасиловали знакомого веткой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел еще в августе. 29-летний мужчина гулял со знакомыми по центру города. Компания выпивала, в какой-то момент между ними произошла драка. Мужчину избили ногами по голове, а после изнасиловали сломанной веткой. От полученных травм и потери крови тот скончался на месте.

СК Вологды возбудил уголовное дело по двум статьям. Убийцам грозит до 15 лет тюрьмы.