В Рыбновском районе мужчина до смерти избил мать

В Рыбновском районе мужчина до смерти избил мать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел в сентябре этого года. Пьяный мужчина жестоко избил свою мать из-за бытового конфликта. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Отмечается, что ранее между родственниками неоднократно происходили конфликты, в ходе которых мужчина избивал женщину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.