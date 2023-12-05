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В Рязанском радиоуниверситете провели межрегиональную олимпиаду

В РГРТУ провели Межрегиональную олимпиаду по информационной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие состоялось во вторник, 5 декабря.

В своей речи ректор университета Михаил Чиркин подчеркнул растущий уровень олимпиады. «Данное мероприятие по защите информации проводится уже не в первый раз, у нас накопился определенный опыт, поэтому сейчас организация олимпиады вышла еще на более высокий уровень», — отметил профессор.

В рамках открытия с приветственным словом выступили министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов и декан ФВТ Дмитрий Перепелкин. Чиновник отметил высокий приоритет развития направления информационной безопасности в сфере IT.

Перспективы, существующие для специалистов, глубоко изучающих аспекты информационной безопасности, выделили заместитель председателя Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий Владимир Лось и руководитель стажировки «ИнфоТеКС» Анна Головнина. Они рассказали о возможностях, которые предоставляют предприятия для специалистов в этой сфере.

Олимпиада проходила в формате одного дня. Студенты продемонстрировали навыки защиты информации, получили новые знания и завязали профессиональные знакомства в стенах РГРТУ.

Абсолютным победителем олимпиады стал студент Ярославского государственного университета имени Демидова Сергей Уткин.