В Рязанской области женщина зарезала мужа

Инцидент произошел во вторник, 5 декабря, приблизительно в 16:30, в одной из квартир в Новомичуринске.

Жительницу Пронского района подозревают в убийстве мужа. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел во вторник, 5 декабря, приблизительно в 16:30, в одной из квартир в Новомичуринске.

По предварительной информации, молодые пьяные супруги поссорились. Мужчина оскорбил женщину, в ответ она ударила его ножом в сердце.

«Следствие проводит процессуальную проверку, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ», — заявил глава Михайловского межрайонного следственного отдела СК РФ Евгений Клевцов.

Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.