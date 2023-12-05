В Рязанской области женщина зарезала мужа
Инцидент произошел во вторник, 5 декабря, приблизительно в 16:30, в одной из квартир в Новомичуринске.
Жительницу Пронского района подозревают в убийстве мужа. Об этом сообщило
Инцидент произошел во вторник, 5 декабря, приблизительно в 16:30, в одной из квартир в Новомичуринске.
По предварительной информации, молодые пьяные супруги поссорились. Мужчина оскорбил женщину, в ответ она ударила его ножом в сердце.
«Следствие проводит процессуальную проверку, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ», — заявил глава Михайловского межрайонного следственного отдела СК РФ Евгений Клевцов.
Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.