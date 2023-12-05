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В Рязанской области полицейские задержали женщину за кражу 235 тысяч рублей

В Рязанской области полицейские задержали женщину за кражу 235 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась пожилая жительница поселка Елатьма. Пенсионерка сообщила, что из дома пропали почти все сбережения. Она рассказала, что пакет с деньгами хранился в мебели. За последний месяц хозяйка несколько раз заглядывала в «тайник», видела купюры, а когда решила пересчитать, поняла, что из 300 тысяч рублей пропали 235.

Оперативники уголовного розыска установили, что пожилая женщина нередко оставляет входную дверь открытой, а сама выходит на задний двор или огород.

Сотрудники полиции ведут учет характерных особенностей, совершенных ранее преступлений, и предположили, что к краже могут быть причастны несколько жителей региона.

При проверке поняли, что к хищению причастна 40-летняя жительница Касимова. Полицейские разыскали и задержали ее.

Возбуждено уголовное дело.