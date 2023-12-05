В Рязанской области мужчину осудили за покупку наркотика

По информации следствия, 22-летний шатчанин через Интернет купил три закладки с н-метилэфедроном для собственного потребления. После его задержали полицейские.

В Рязанской области мужчину осудили за покупку наркотика. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации следствия, 22-летний шатчанин через Интернет купил три закладки с н-метилэфедроном для собственного потребления. После его задержали полицейские.

На него завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («приобретение наркотического средства без цели сбыта»). Шацкий райсуд признал его виновным. Мужчину приговорили к трем годам двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.