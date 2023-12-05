В Рязани за ночь полицейские поймали двоих пьяных водителей

В Рязани за ночь полицейские поймали двоих пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Во вторник, 5 декабря, в 00:20, наряд ППС на улице Горького заметил странное поведение пассажиров «Фольсквагена». Правоохранители остановили машину. За рулем оказался 33-летний житель Рязанской области. При общении с водителем патрульные увидели явные признаки опьянения.

На место вызвали сотрудников ГИБДД. Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Его отстранили от управления транспортным средством.

На нарушителя составили протокол по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

В эту же ночь, в 01:30, наряд ППС на улице Грибоедова заметил автомобиль ВАЗ-2110, который неуверенно ехал по дороге и «вилял». Полицейские остановили машину и обнаружили, что водитель пьян.

Освидетельствование показало 1,37 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину тоже составили протокол с аналогичным наказанием.