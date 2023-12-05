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В Рязани открыли выставку картин Александра Марьяшина
Зрители смогут увидеть и женский монастырь в селе Костомарово под Воронежем, и закатное солнце Кипра.

Во вторник, 5 декабря, в Рязани в галерее «Прио-Внешторгбанка» на улице Есенина открыли выставку работ художника Александра Марьяшина «Заметки путешественника».

Александр Марьяшин пишет картины, путешествуя по миру. На выставке можно увидеть и женский монастырь в селе Костомарово под Воронежем, и закатное солнце Кипра. Художник рассказал корреспонденту РЗН. Инфо, как создает свои работы.

«Отдых — это смена деятельности! Даже когда пишу на пляже, невозможно все время лежать и загорать. Выделяю полчаса на этюд между завтраком и обедом», — отметил Александр.

Художник рассказал, что, возвращаясь из поездок, чувствует удовлетворение, зная, что привез много этюдов. Самым любимым материалом Александр назвал не гуашь или акрил, а «отсутствие лени». Ведь, по его словам, рисовать можно и соусом на тарелке, самое главное — хотеть что-то нарисовать.

На открытии присутствовала семья и коллеги Марьяшина. Художник называет этот год рубежным в своей жизни не только из-за двух персональных выставок, но и из-за появления своего «главного шедевра» — дочери. Недавно девочке исполнилось пять месяцев, Александр назвал ее «счастьем» семьи.

«Заметки путешественника» Александра Марьяшина можно будет увидеть до 15 января 2024 года, каждый день с 9:00 до 18:00. Вход свободный.

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