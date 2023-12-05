В Рязани адвоката осудят за мошенничество

Уголовное дело рассмотрит суд.

В Рязани адвоката осудят за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Установлено, что в марте 2023 года обвиняемый через посредников получил от местного жителя 60 тысяч рублей под предлогом передачи взятки сотрудникам полиции за возвращение гражданину автомобиля, признанного вещественным доказательством по уголовному делу. Мужчина присвоил деньги себе.

Оперативное сопровождение дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.

Уголовное дело передали в суд.