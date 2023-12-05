В Подмосковье задержали мужчину, который два года насиловал 13-летнюю девочку

В Подмосковье задержали мужчину, который два года насиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, 47-летний житель Фрязино, специалист по пожарной безопасности, издевался над дочерью с 2021 по 2023 год. Девочка в 13 лет стала проживать с ним после развода родителей, так как ей не хотелось менять школу. Все это время мужчина совращал ее.

Об изнасиловании она рассказала психологу, который обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.