В Москве пенсионер выпил жидкость для снятия лака и погиб

В Москве пенсионер выпил жидкость для снятия лака и погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 65-летний житель столичного района Выхино-Жулебино регулярно принимал целый ряд лекарств, потому что некоторое время назад перенес два инсульта. Также у него была хроническая аритмия.

По словам его супруги, мужчина перепутал пузырек от медикаментов с жидкостью для снятия лака.

Пенсионеру резко стало плохо, его экстренно госпитализировали в реанимацию. Медики боролись за его жизнь около недели, но спасти не смогли: он умер от токсического действия разъедающих веществ.

Полиция проводит проверку.