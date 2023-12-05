В Москве мужчина умер, помогая жене вытолкнуть застрявшую в снегу машину

Житель Москвы умер, помогая жене вытолкнуть застрявшую в снегу машину. Об этом сообщат РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

73-летняя пенсионерка пыталась выехать на работу, однако ее автомобиль завяз в сугробе. Она попросила своего 78-летнего супруга помочь ей.

«Мужчина вышел на улицу и начал помогать женщине выехать из сугроба, толкая машину сзади», — отметил собеседник.

В какой-то момент у пожилого человека произошел приступ эпилепсии, от которого он умер на улице.

По факту произошедшего начали проверку.