В московской школе подростка ударило током во время украшения класса к Новому году

В московской школе подростка ударило током во время украшения класса к Новому году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 14-летняя девочка помогала украшать класс в учебном заведении на Дмитровском шоссе. Она вешала гирлянду, задела рукой интерактивную доску и получила удар током. Ребенка экстренно госпитализировали.

Сейчас полиция проводит проверку в школе. Пока точно не установлено, что спровоцировало удар током — гирлянда или интерактивная доска.