В Ленинградской области водитель погиб после наезда на лося
Авария произошла во вторник, 5 декабря, в 17:25, на 38 километре трассы «Подъездной путь к морскому торговому порту Усть-Луга».
В Ленинградской области водитель погиб после наезда на лося. Об этом сообщил Telegram-канал регионального главка МВД РФ.
Авария произошла во вторник, 5 декабря, в 17:25, на 38 километре трассы «Подъездной путь к морскому торговому порту Усть-Луга».
По предварительной информации, 30-летний водитель Kia Rio наехал на лося, пересекавшего проезжую часть. В результате автомобилист погиб. Его пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.
Полиция начала проверку.