В Ингушетии неизвестный обстрелял машину полицейского

Неизвестный обстрелял машину полицейского в Ингушетии. Объявлен план-перехват. Об этом пишет Mash.

Адам К. работает в МВД по СКФО оперативником отдела по борьбе с незаконным оборотом оружия, курирует Ингушетию. Взял по работе у родного брата «Гранту» без номеров и поехал в Сунжу встретиться с агентом, но так и не дождался его. Обратно выехал около шести часов вечера.

На трассе в сторону Назрани к нему пристроилась тонированная черная «Тойота», тоже без номеров, раздались выстрелы из пистолета Макарова.

Одна пуля прилетела в подголовник водителя, другая — в обшивку пассажирской двери, еще две вылетели через боковые стекла.

Сотрудник не пострадал. Он связывает произошедшее с профессиональной деятельностью, хотя не исключается, что его могли с кем-то спутать. Стрелявшего ищут.