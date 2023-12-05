В Госдуму внесли законопроект об увеличении стажа для начисления страховой пенсии родителям

В Госдуму внесли законопроект об увеличении стажа для начисления страховой пенсии родителям. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, предлагается увеличить с 1,5 до 3 лет период ухода за ребенком, засчитываемый в страховой стаж матери или отца для последующего получения страховой пенсии.

Отмечается, что проект был разработан из-за того, что в «России число ясельных групп для детей младше 1,5 года ничтожно мало, женщины с малолетними детьми не могут трудоустроиться, они вынуждены сидеть дома с детьми до 3 лет, и это время не засчитывается в их трудовой стаж».