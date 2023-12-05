В Госдуме приняли законопроект о штрафах за самовольный монтаж газового оборудования

Штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 200 до 500 тысяч рублей.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за самовольный монтаж газового оборудования. Об этом сообщает ТАСС.

Штраф для граждан составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 200 до 500 тысяч рублей.

Также предлагается увеличить штрафы за отказ впускать газовщиков в жилье. Они составят от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 25 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч рублей для юрлиц.