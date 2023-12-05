В Бурятии при пожаре в многоэтажке погибли две женщины

Две женщины погибли при пожаре в многоквартирном доме в поселке Каменск Кабанского района в Бурятии. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на республиканское управление ГО и ЧС.

По прибытии на место возгорания пожарные нашли 45-летнюю женщину без сознания на полу в ванной. Другая 73-летняя пострадавшая была в соседней комнате. Их госпитализировали.

«Эвакуированные женщины были переданы работникам скорой медицинской помощи. По пути в Центральную районную больницу они скончались из-за отравления продуктами горения», — уточняется в сообщении ведомства.

15 жителей многоквартирного дома успели сами эвакуироваться до приезда огнеборцев. Еще одного спасли пожарные.

Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.