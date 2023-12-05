В Башкортостане семиклассник порезал ножом ученика из старших классов

В Башкортостане семиклассник порезал ножом ученика из старших классов. Об этом пишет SHOT.

По информации канала, подростки устроили разборки в школе села Кармаскалы. 13-летний школьник, влюбленный в одноклассницу, приревновал ее к старшекласснику.

Он достал мультитул и ударил своего соперника в живот. Пострадавшего отправили в хирургическое отделение местной больницы с проникающей раной.

Уголовное дело по данному факту пока не заводилось.

Полиция проводит проверку.