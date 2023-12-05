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Тендеры на строительство Южного обхода Рязани отменили
Приказ выпустило «Федеральное управление автомобильных дорог „Большая Волга“ Федерального дорожного агентства». Тендеры были объявлены на суммы 15, 11 и семь миллиардов рублей.

В Рязани отменили три тендера на строительство Южного обхода. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Приказ выпустило «Федеральное управление автомобильных дорог „Большая Волга“ Федерального дорожного агентства». Тендеры были объявлены на суммы 15, 11 и семь миллиардов рублей.

Напомним, на строительство рязанского Южного обхода Рязани выделяли 33,6 миллиардов рублей. Позже опубликовали план и маршрут Южного обхода.