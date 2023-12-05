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Стало известно, сколько человек обращается в рязанский пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно

В Рязани уже два месяца работает новый пункт отбора, за это время туда обратились более трехсот человек. Об этом сообщает ВГТРК «Ока»

Отмечается, что ежедневно приходят до 15 человек, причем не только граждане Российской Федерации.

«Обращаются представители разных национальностей, разных возрастов и вероисповедания. Но в одном строю для выполнения воинского долга находятся как граждане Российской Федерации, так и граждане Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана. И даже таких экзотических стран, как Марокко, Египет и Куба» — сообщил начальник пункта Дмитрий Зайцев.

Для заключения контракта с собой необходимо иметь всего два документа — паспорт и военный билет. После этого кандидата ждет медосмотр.

В 2023 году соглашения с Минобороны в Рязанской области заключили в 3,5 раза больше человек, чем в 2022. И эта работа продолжится и в следующем году. Для контрактников предусмотрены выплаты — как федеральные, так и региональные.

В регионе установлен размер в 200 тысяч рублей — это единовременное пособие. Ежемесячное денежное довольствие для каждого контрактника — от 204 тысяч рублей.