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Стала известна стоимость участка в парке за рязанским Дворцом детского творчества
Территория расположена на улице Садовой. В описании объявления на «Авито» указано, что участок подходит под малоэтажный дом или индивидуальное строительство.

Участок в парке за рязанским Дворцом детского творчества выставили на продажу за 27,5 миллиона рублей. Информацию разместили на «Авито».

Территория находится на улице Садовой. Ее размер — 26,6 соток. В описании объявления указано, что участок подходит под индивидуальное строительство или малоэтажный дом.

Ранее стало известно, что в Рязани продают участок в парке за Дворцом детского творчества.