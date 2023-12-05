Стала известна стоимость участка в парке за рязанским Дворцом детского творчества

Территория расположена на улице Садовой. В описании объявления на «Авито» указано, что участок подходит под малоэтажный дом или индивидуальное строительство.

Участок в парке за рязанским Дворцом детского творчества выставили на продажу за 27,5 миллиона рублей. Информацию разместили на «Авито».

Территория находится на улице Садовой. Ее размер — 26,6 соток. В описании объявления указано, что участок подходит под индивидуальное строительство или малоэтажный дом.

Ранее стало известно, что в Рязани продают участок в парке за Дворцом детского творчества.