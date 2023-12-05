Скончался преподаватель РГУ имени Есенина Виктор Куприянов

Скончался преподаватель РГУ имени Есенина, кандидат физико-математических наук, доцент Виктор Куприянов. Об этом сообщается в группе «Математика в РГУ им. Есенина» «ВКонтакте».

Куприянов сначала работал в РГПИ на Станции наблюдений ИСЗ. Группа под его руководством разработала решение задачи распознавания искусственных космических объектов по данным оптических наблюдений и рабочее место наблюдателя геостационарных космических объектов.

С декабря 1991 до сентября 2000 года он работал на кафедре математического анализа, сначала в должности старшего преподавателя, а затем доцента.

С 2001 года и по настоящее время на факультете экономики и в институте физико-математических и компьютерных наук Виктор Владимирович проводил занятия по различным дисциплинам, связанным с математическим моделированием социально-экономических процессов, по инвестиционному анализу, имитационному моделированию сложных систем.