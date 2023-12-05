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С начала 2023 года продажа новых автомобилей в России увеличилась на 59%

Рынок автомобилей в России показал огромный рост в 2023 году. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

С января в стране продали на 59% машин больше, чем за тот же период 2022 года.

Больше всего выросла популярность электромобилей, продажи увеличились сразу в четыре раза и достигли 12,8 тысяч.

На втором месте грузовики с ростом более 80 процентов, следом идут легковые автомобили.

Среди легковушек лидер спроса — Lada Granta, продано 176,2 тысяч штук. Haval Jolion хоть и занял второе место, но отстал сразу в четыре раза реализовано 43,6 тысяч штук. Третье место заняла «Нива», ее купили 42,2 тысячи раз.