Рязанская область до конца 2023 года получит более 100 миллионов рублей на ремонт дорог

Помимо этого, в регионе предполагается увеличение доходной и расходной частей областного бюджета за счет ожидаемого поступления федеральных целевых средств, а также налоговых и неналоговых доходов.

Во вторник, 5 декабря, на заседании регионального правительства Павел Малков рассказал, что Рязанская область до конца 2023 года дополнительно получит более 100 миллионов рублей на ремонт дорог.

В рамках отчета министра финансов Марины Наумовой о внесении изменений в областной бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предполагается увеличение доходной и расходной частей областного бюджета за счет ожидаемого поступления федеральных целевых средств, а также налоговых и неналоговых доходов.

По словам Наумовой, доходы в текущем году увеличиваются на более чем 2 млрд рублей, расходы — на 426,7 млн рублей. Дефицит бюджета сокращается на 1 млрд 630 млн рублей.

В 2024 году доходы и расходы бюджета увеличиваются более чем на 1 млрд рублей за счет распределения средств федерального бюджета и средств Фонда развития территорий. Корректировки касаются ряда ключевых направлений развития области. В частности, на создание многофункциональных семейных центров будет направлено почти 4 млн рублей, на софинансирование строительства флагманской школы в Рязани — 34,6 млн рублей.

Также Павел Малков отметил, что в бюджете учитываются и дополнительные средства, которые удалось получить в последний момент из федерального бюджета.

«У нас была договоренность с Андреем Макаровым, что дополнительно выделят 100 миллионов рублей на ремонт дорог. Однако, насколько я знаю, сумма подросла», — отметил Малков.

Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост добавил, что по проекту распоряжения до Рязанской области уже довели 54,6 млн рублей. А общая сумма составит 109 млн рублей.