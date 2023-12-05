Россияне рассказали о самых худших подарках на Новый год

Россияне рассказали о самых неудачных подарках на Новый год. Данные опроса предоставил SuperJob .

Худшими новогодними подарками 12% жителей считают предметы одежды: чаще всего раздражают носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы (особенно с новогодними принтами). 4% опрошенных считают неудачными подарками косметические и гигиенические средства.

В антирейтинг также попали сувениры (игрушки, статуэтки, магниты, свечи и прочие «пылесборники»). Еще 9% рассказали, что лучше не дарить полотенца, канцелярию, спортинвентарь, постельное белье и бижутерию.

Для 5% опрошенных худшим новогодним подарком является отсутствие хорошего настроения. 18% респондентов считают, что самое худшее в Новый год — остаться вообще без поздравлений.

Отмечается, что мужчинам чаще не нравится, когда на Новый год дарят предметы одежды. Женщины же не в восторге от сувениров и кухонных принадлежностей.