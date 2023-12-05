«Росгосстрах»: краж на дачах меньше не стало, а средняя стоимость ущерба составила 13,3 тысячи рублей

Краж и хулиганских выходок злоумышленников на дачах россиян за последние три года меньше не стало. Эти показатели держатся примерно на одном уровне, отметили специалисты «Росгосстраха», проанализировав обращения клиентов компании за 11 месяцев этого года по рискам «кража» и «противоправные действия третьих лиц» — под это определение попадают битые стекла, содранная обшивка двери и прочая порча имущества.

Не изменилась по сравнению с 2022 годом и средняя выплата по ущербу имуществу — она составила 13,3 тысяч рублей.

Как сообщила начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова, ежегодно всплеск обращений дачников отмечается в апреле — так как многие еще осенью закрывают дачный сезон и появляются на своих участках только с наступлением тепла.

Оставленное без присмотра имущество становится легкой добычей для злоумышленников: далеко не во всех СНТ и дачных кооперативах есть охрана, в лучшем случае это — только сторож, дежурящий в домике при въезде на территорию. Поэтому в преддверии зимнего сезона страховые агенты «Росгосстраха» еще раз проводят обход своих участков и предупреждают клиентов о рисках, грозящих оставленной на долгое время без присмотра недвижимости.

«На кражи и противоправные действия третьих лиц приходится порядка 10% обращений наших клиентов по страховым случаям с имуществом. Предпочтения воришек за последние два-три года изменились: если раньше больше воровали „металл“, то сейчас чаще воруют строительные материалы — был случай, когда в дачном домике украли оконные рамы. Воруют и сантехническое оборудование, и оборудование, предназначенное для отопительных систем. Объяснить это можно ростом цен на материалы для строительства и ремонта», — рассказала Юлия Серова.

Чаще всего заявления об ущербе домам и строениям в компанию поступают из Московской, Вологодской, Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Пензенской и Рязанской областей, республик Татарстан и Башкортостан.

Ущерб после краж на дачах относительно небольшой. Однако такая пропажа влечет за собой незапланированные расходы. И вместо того, чтобы тратить деньги на рассаду и удобрения, дачникам по весне приходится покупать сантехнику и бытовые приборы. В то же время на покупку утраченных вещей можно потратить страховую выплату.

«В программах „Росгосстраха“ по защите имущественных рисков — минимальное количество исключений из страхового покрытия. Вместе с тем мы обращаем внимание наших клиентов — владельцев дач, что собственник должен сам проявлять предусмотрительность и предпринять все шаги по защите своего имущества. Тот же садовый инвентарь следует хранить в помещении, окна в котором должны быть закрыты на защелку, а двери — на замок», — отметила Юлия Серова.