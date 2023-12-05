Прокуратура начала проверку после срыва сроков сдачи детского сада в Рыбном

Прокуратура начала проверку после срыва сроков сдачи детского сада на 115 мест в Рыбном. Об этом сообщает ВГТРК «Ока».

По условиям контракта, подрядчик — ООО «Прагма» должен был сдать объект до 30 октября. В компании утверждают, что сейчас идут завершающие работы — покраска, укладка потолка.

В прокуратуре отмечают, что за каждый день просрочки застройщик обязан будет выплатить пени.

Готовность детского сада оценивают на 90%.