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Под Брянском пьяный мужчина убил котенка лопатой на глазах у внука

В Брянской области 65-летний мужчина убил котёнка на глазах у своего внука. Об этом пишет LIFE со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Супонево Брянского района. Пенсионер выпил, «вооружился» лопатой и решил выступить против маленького котенка породы мейн-кун: он ударил пушистика тяжелым инструментом, а тот скончался от полученной травмы.

Живодеру грозит наказание — ближайшие пять лет он может провести в тюрьме.

Возбуждено уголовное дело.