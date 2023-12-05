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Новым директором рязанского музея-заповедника Есенина стала Марина Горожанова

Новым директором государственного музея-заповедника Сергея Есенина стала Марина Горожанова. Об этом сообщило издательство «Пресса» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Горожанова ранее работала главным хранителем музея. С 2008 по 2018 годы ее местом работы было министерство культуры Рязанской области. Там она занимала должности начальника отдела, а затем — первого заместителя министра.

Ранее с 2010 года музеем руководил Борис Иогансон. Он покинул пост в понедельник, 4 декабря. Горожанова также приступила к работе с этой даты.