На адвоката из Рязанской области написали жалобу за шутливое видео со свиньями около здания суда

На адвоката из Рязанской области написали жалобу за шутливое видео со свиньями около здания суда. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Адвокат Сергей Сорокин работал в поселке Сапожок, когда заметил троих свиней возле суда. Он достал телефон и снял ироничное видео, где «общается» с животными как с участниками заседания.

Кадры со свиньями дошли до председателя Сапожковского суда Людмилы Гавриковой. Женщина написала жалобу на «неэтичное поведение» в областную Адвокатскую палату, где работает Сорокин.